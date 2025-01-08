Зеленский изменил состав СНБО – указ

Игорь Черкасский (Фото: facebook.com/FIU.Ukraine)

Президент Владимир Зеленский сменил состав Совета нацбезопасности и обороны. Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента 8 января.

В документе говорится, что президент выводит из состава СНБО бывшего руководителя Государственной службы финансового мониторинга Украины Игоря Черкасского. Он был в составе СНБО с 15 июля 2019 года.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 8 января 2025 года.

Справка. Черкасский с 1 марта 2014 года по 31 декабря 2024 года Чекраский возглавлял Государственную службу финансового мониторинга Украины. В конце прошлого года его сменил на должности бывший глава Полтавской ОВА Филипп Пронин. С декабря 2007 года является членом Комитета по топливно-энергетическому комплексу, ядерной политике и ядерной безопасности.

30 декабря 2024 года президент уволил председателей Киевской и Полтавской областных военных администраций.

В тот же день он уволил Романа Машовца с должности заместителя главы ОП.

31 декабря Зеленский сменил главу Киевской городской военной администрации Сергея Попка Тимуром Ткаченко.