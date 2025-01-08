Зеленський змінив склад РНБО – указ

Ігор Черкаський (Фото: facebook.com/FIU.Ukraine)

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ради нацбезпеки та оборони. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента 8 січня.

В документі зазначається, що президент виводить зі складу РНБО колишнього керівника Державної служби фінансового моніторингу України Ігоря Черкаського. Він був у складі РНБО з 15 липня 2019 року.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 8 січня 2025 року.

Довідка. Черкаський з 1 березня 2014-го до 31 грудня 2024 року очолював Державну службу фінансового моніторингу України. Наприкінці минулого року його змінив на посаді колишній очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. З грудня 2007 року є членом Комітету з питань паливо-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

30 грудня 2024 року президент звільнив голів Київської та Полтавської обласних військових адміністрацій.

Того ж дня він звільнив Романа Машовця з посади заступника глави ОП.

31 грудня Зеленський змінив очільника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка Тимуром Ткаченком.