Зеленский: Мне до сих пор интересно, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии

Владимир Путин и Джо Байден (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский раскритиковал политику Запада перед полномасштабным вторжением и отметил, что ему все еще неизвестно, о чем общались на встрече в Женеве в 2021 году тогдашний президент США Джо Байден и российский диктатор Владимир Путин. Об этом он сказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Салли для газеты Il Foglio.

"Я не хочу сейчас говорить о том, как началась полномасштабная война… Я думаю, всех деталей даже мы не знаем. Мы предполагаем. Мне интересно до сих пор, о чем Путин и Байден договаривались в Швейцарии, я хотел бы знать. История нам обязательно это расскажет", – сказал Зеленский.

Он отметил, что предыдущая каденция президента США Дональда Трампа началась, когда часть Донбасса и Крым уже были оккупированы Россией.

"Америка была не в нормандском формате. Это была опять ошибка. Всех – и европейцев, и Украины – что они не затянули нового президента Соединенных Штатов Трампа в решение этого вопроса. Ничего не было сделано. Опять – ноль", – сказал Зеленский.

Он заявил, что это был "какой-то спектакль", ведь Украина не могла "без каких-либо звонков просто стать и защищать свои земли".

Встреча Байдена с Путиным прошла 16 июня 2021 года в Женеве. Перед этим Байден встретился с лидерами G7, НАТО, руководством Евросоюза и поговорил по телефону с Зеленским.

Разговор Байдена с Путиным продолжался около четырех часов. По итогам – разошлись в оценках. Лидер США заявил, что настоящий результат встречи покажут в ближайшие 3-6-12 месяцев. Но не сказал, что станет маркером. Путин заявил: по многим вопросам взгляды не совпали, но также без уточнений.

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