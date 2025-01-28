Зеленський: Мені досі цікаво, про що Путін і Байден домовлялись у Швейцарії

Володимир Путін і Джо Байден (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський розкритикував політику Заходу перед повномасштабним вторгненням і зазначив, що йому все ще невідомо, про що спілкувались на зустрічі в Женеві у 2021 році тодішній президент США Джо Байден і російський диктатор Володимир Путін. Про це він сказав в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio.

"Я не хочу зараз говорити про те, як почалась повномасштабна війна… Я думаю, всіх деталей навіть ми не знаємо. Ми припускаємо. Мені досі цікаво, про що Путін і Байден домовлялись у Швейцарії, я хотів би знати. Історія нам обов’язково це розкаже", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що попередня каденція президента США Дональда Трампа почалася, коли частина Донбасу та Крим вже були окуповані Росією.

"Америка була не в нормандському форматі. Це була знов помилка. Всіх – і європейців, і України – що вони не затягнули нового президента Сполучених Штатів Трампа у розв'язання цього питання. Нічого не було зроблено. Знов – нуль", – сказав Зеленський.

Він заявив, що це був "якийсь спектакль", адже Україна не могла "без будь-яких дзвінків просто стати і захищати свої землі".

Зустріч Байдена з Путіним відбулася 16 червня 2021 року у Женеві. Перед цим Байден зустрівся з лідерами G7, НАТО, керівництвом Євросоюзу і поговорив телефоном із Зеленським.

Розмова Байдена з Путіним тривала близько чотирьох годин. За підсумками – розійшлися в оцінках. Лідер США заявив, що справжній результат зустрічі покажуть найближчі 3-6-12 місяців. Але не сказав, що стане маркером. Путін заявив: з багатьох питань погляди не збіглися, але також – без уточнень.

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