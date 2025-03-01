Зеленский: Мы хотим мира, но я не могу просто приказать не стрелять

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина хочет мира и переговоров, однако просто сказать военным "перестаньте стрелять" невозможно. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью FOX News.

"Я не могу сказать просто "остановитесь". Никто не остановится, потому что все боятся, что Путин вернется завтра", – сказал Зеленский.

Свое заявление он сделал после того, как Дональд Трамп обвинил его в том, что он якобы не хочет мира, а хочет "воевать и воевать". На это украинский президент ответил, что хочет мира, но справедливого и длительного.

"Украина хочет мира и в любом случае переговоры будут. Я лишь сказал, что речь идет о справедливом и длительном мире, и за столом переговоров нам надо быть сильными", – сказал Зеленский.

Когда его спросили, что именно его разозлило в разговоре с Трампом и вице-премьером Джей Ди Вэнсом, Зеленский объяснил, что дело не в злости.

Он отметил, что отправной точкой перед спором были слова "больших политиков" о том, что Украина "почти уничтожена", солдаты якобы бегут с поля боя, потеряны миллионы людей, а президент страны "диктатор".

"Какая должна быть реакция? И дело не во мне. Где тогда дружба между США и Украиной?", – сказал Зеленский.