Зеленський: Ми хочемо миру, але я не можу просто наказати не стріляти
Україна хоче миру та переговорів, проте просто сказати військовим "перестаньте стріляти" неможливо. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю FOX News.
"Я не можу сказати просто "зупиніться". Ніхто не зупиниться, бо всі бояться, що Путін повернеться завтра", – сказав Зеленський.
Свою заяву він зробив після того, як Дональд Трамп звинуватив його в тому, що він нібито не хоче миру, а хоче "воювати та воювати". На це український президент відповів, що хоче миру, але справедливого та тривалого.
"Україна хоче миру, і в будь-якому разі переговори будуть. Я лише сказав, що йдеться про справедливий та тривалий мир, і за столом переговорів нам треба бути сильними", – сказав Зеленський.
Коли його запитали, що саме його розлютило у розмові з Трампом та віцепрем'єром Джей Ді Венсом, Зеленський пояснив, що справа не в злості.
Він зазначив, що відправною точкою перед суперечкою були слова "великих політиків" про те, що Україна "майже знищена", солдати нібито тікають із поля бою, втрачені мільйони людей, а президент країни "диктатор".
"Яка має бути реакція? І справа не в мені. Де тоді дружба між США та Україною?", – сказав Зеленський.
- 28 лютого Зеленський прибув до Білого дому на переговори із Трампом. Під час спілкування в Овальному кабінеті між Зеленським та Трампом відбулася суперечка.
- Згодом стало відомо, що Зеленський достроково залишив Білий дім.
- Незабаром він зробив першу заяву, в якій подякував США за підтримку і підкреслив, що Україні потрібний справедливий мир.
- Світові лідери після суперечки Зеленського та Трампа виступили зі словами підтримки України.
- Президент дав інтерв'ю після зустрічі в Овальному кабінеті, в якому пояснив свій погляд на те, що сталося між ним та Трампом.