Зеленський: Ми хочемо миру, але я не можу просто наказати не стріляти

Володимир Зеленський (Фото: ВП)

Україна хоче миру та переговорів, проте просто сказати військовим "перестаньте стріляти" неможливо. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю FOX News.

"Я не можу сказати просто "зупиніться". Ніхто не зупиниться, бо всі бояться, що Путін повернеться завтра", – сказав Зеленський.

Свою заяву він зробив після того, як Дональд Трамп звинуватив його в тому, що він нібито не хоче миру, а хоче "воювати та воювати". На це український президент відповів, що хоче миру, але справедливого та тривалого.

"Україна хоче миру, і в будь-якому разі переговори будуть. Я лише сказав, що йдеться про справедливий та тривалий мир, і за столом переговорів нам треба бути сильними", – сказав Зеленський.

Коли його запитали, що саме його розлютило у розмові з Трампом та віцепрем'єром Джей Ді Венсом, Зеленський пояснив, що справа не в злості.

Він зазначив, що відправною точкою перед суперечкою були слова "великих політиків" про те, що Україна "майже знищена", солдати нібито тікають із поля бою, втрачені мільйони людей, а президент країни "диктатор".

"Яка має бути реакція? І справа не в мені. Де тоді дружба між США та Україною?", – сказав Зеленський.