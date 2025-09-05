Зеленский: Мы продолжим отвечать на удары РФ по энергетике
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев продолжит защищаться в ответ на российские удары по украинской энергетике. Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции со словацким премьер-министром Робертом Фицо после переговоры.
"Украина отвечает на российские удары по нашим энергообъектам и будет отвечать", – заявил Зеленский.
Однако, подчеркнул он, Украина хочет, чтобы эта война закончилась.
"Но просто терпеть в темноте никто не будет", – подытожил он.
- В августе Украина, отвечая на российские атаки по энергетике, нанесла успешные удары по инфраструктуре российского трубопровода "Дружба", через который поставляется нефть страны-агрессора в Словакию и Венгрию – это привело к новому ухудшению отношений Киева с этими странами.
- Однако на этой же конференции словацкий премьер Фицо заявил, что во время встречи в Китае не обсуждал с российским диктатором Путиным тему энергетической блокады Украины.
- Также Зеленский заявил, что Украина не против поставок нефти и газа в Словакию по своей территории, но только если эти энергоресурсы не будут российскими.
