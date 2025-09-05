Зеленский: Мы продолжим отвечать на удары РФ по энергетике

Глава государства отметил, что "просто терпеть в темноте никто не будет"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев продолжит защищаться в ответ на российские удары по украинской энергетике. Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции со словацким премьер-министром Робертом Фицо после переговоры.

"Украина отвечает на российские удары по нашим энергообъектам и будет отвечать", – заявил Зеленский.

Однако, подчеркнул он, Украина хочет, чтобы эта война закончилась.

"Но просто терпеть в темноте никто не будет", – подытожил он.