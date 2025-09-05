Зеленський: Ми продовжимо відповідати на удари РФ по енергетиці
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Київ продовжить захищатися у відповідь на російські удари по українській енергетиці. Про це він розповів під час спільної пресконференції зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо після переговорів.
"Україна відповідає на російські удари по наших енергооб'єктах і буде відповідати", – заявив Зеленський.
Проте, наголосив він, Україна хоче, аби ця війна закінчилась.
"Але просто терпіти в темряві ніхто не буде", – підсумував він.
- У серпні Україна, відповідаючи на російські атаки по енергетиці, завдала успішних ударів по інфраструктурі російського трубопроводу "Дружба", через який постачається нафта країни-агресора до Словаччини та Угорщини – це призвело до нового погіршення відносин Києва з цими країнами.
- Водночас на цій же конференції словацький прем'єр Фіцо заявив, що під час зустрічі в Китаї не обговорював із російським диктатором Путіним тему енергетичної блокади України.
- Також Зеленський заявив, що Україна не проти постачання нафти і газу до Словаччини через свою територію, але якщо ці енергоресурси не будуть російськими.
