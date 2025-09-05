Зеленський: Ми продовжимо відповідати на удари РФ по енергетиці

Глава держави зауважив, що "просто терпіти в темряві ніхто не буде"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Київ продовжить захищатися у відповідь на російські удари по українській енергетиці. Про це він розповів під час спільної пресконференції зі словацьким прем'єр-міністром Робертом Фіцо після переговорів.

"Україна відповідає на російські удари по наших енергооб'єктах і буде відповідати", – заявив Зеленський.

Проте, наголосив він, Україна хоче, аби ця війна закінчилась.

"Але просто терпіти в темряві ніхто не буде", – підсумував він.