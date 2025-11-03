Зеленский наградил двух бойцов ТрО, которые 165 дней непрерывно находились на позиции

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский отметил двух военных Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, которые 165 суток непрерывно находились на одной из позиций на фронте. Об этом сообщил Офис президента.

Глава государства подписал указы о награждении знаком отличия "Крест боевых заслуг" солдата Александра Аликсеенко и младшего сержанта Александра Тишаева за непрерывное ведение боевых действий на передовой позиции в течение 165 суток.

Командир стрелкового взвода Тишаев с лета прошлого года находился в зоне боевых действий на Запорожском направлении. С тех пор руководил уничтожением врага и удерживал позиции, вместе с собратьями вступая в бой со значительно большими силами. Кроме того, он уничтожал вражеские дроны и спасал жизни побратимов.

Гранатометчик Аликсеенко с сентября 2024 года находился в зоне боевых действий на том же направлении. Он неоднократно отражал атаки вражеских дронов, используя средства радиоэлектронной борьбы и стрелковое оружие. Эвакуировал побратимов из блиндажа, куда оккупанты направили с помощью FPV-дронов газовые боеприпасы. Под плотным огнем артиллерии и атаками беспилотников занимал важные позиции.

С мая по октябрь 2025 года на окраине населенных пунктов Вербовое, Малая Токмачка и Орехов Тишаев вместе с Алексеенко находились 165 суток на одной из наблюдательных позиций. Они докладывали о разведке переднего края, пролете дронов, наблюдали за штурмовыми группами врага, осуществляли упреждающий огонь, докладывали о перемещении и месте дислокации оккупантов.

В ОП отметили, что под постоянными минометными обстрелами и атаками дронов Тишаев обеспечил бесперебойное функционирование позиции и поддерживал боевой дух раненого Аликсеенко. Было более 30 попыток вывести и заменить расчет на этой позиции, но безопасно осуществить это не удавалось.

Последнее боевое столкновение с оккупантами произошло 20 октября, когда россияне штурмовали оборонительную линию 22 единицами бронированной техники вместе с десантом. Украинские воины ликвидировали трех россиян, которые пытались ворваться на их позицию.

28 октября обоих военных смогли вывести с позиции благодаря благоприятным погодным условиям. Аликсеенко несмотря на ранения благодаря помощи собрата сумел пройти до точки эвакуации около 12 км. Сейчас воины находятся на лечении в госпитале.

Фото: 138-й отдельный батальон ТрО ВСУ