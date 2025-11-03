Зеленський нагородив двох бійців ТрО, які 165 днів безперервно перебували на позиції

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський відзначив двох військових Сил територіальної оборони Збройних Сил України, які 165 діб безперервно перебували на одній із позицій на фронті. Про це повідомив Офіс президента.

Глава держави підписав укази про нагородження відзнакою "Хрест бойових заслуг" солдата Олександра Аліксєєнка й молодшого сержанта Олександра Тішаєва за безперервне ведення бойових дій на передовій позиції протягом 165 діб.

Командир стрілецького взводу Тішаєв із літа минулого року перебував у зоні бойових дій на Запорізькому напрямку. З того часу керував знищенням ворога та утримував позиції, разом із побратимами вступаючи в бій зі значно більшими силами. Крім того, він знищував ворожі дрони та рятував життя побратимів.

Гранатометник Аліксєєнко з вересня 2024 року перебував у зоні бойових дій на тому ж напрямку. Він неодноразово відбивав атаки ворожих дронів, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби та стрілецьку зброю. Евакуйовував побратимів із бліндажа, куди окупанти спрямували за допомогою FPV-дронів газові боєприпаси. Під щільним вогнем артилерії та атаками безпілотників займав важливі позиції.

Від травня до жовтня 2025 року на околиці населених пунктів Вербове, Мала Токмачка та Оріхів Тішаєв разом з Аліксєєнком перебували 165 діб на одній зі спостережних позицій. Вони доповідали про розвідку переднього краю, проліт дронів, спостерігали за штурмовими групами ворога, здійснювали упереджувальний вогонь, доповідали про переміщення та місце дислокації окупантів.

В ОП зазначили, що під постійними мінометними обстрілами та атаками дронів Тішаєв забезпечив безперебійне функціонування позиції та підтримував бойовий дух пораненого Аліксєєнка. Було більш ніж 30 спроб вивести та замінити розрахунок на цій позиції, але безпечно здійснити це не вдавалося.

Останнє бойове зіткнення з окупантами відбулося 20 жовтня, коли росіяни штурмували оборонну лінію 22 одиницями броньованої техніки разом із десантом. Українські воїни ліквідували трьох росіян, що намагалися вдертися на їхню позицію.

28 жовтня обох військових змогли вивести з позиції завдяки сприятливим погодним умовам. Аліксєєнко попри поранення завдяки допомозі побратима зумів пройти до точки евакуації близько 12 км. Зараз воїни перебувають на лікуванні в госпіталі.

Фото: 138 окремий батальйон ТрО ЗСУ