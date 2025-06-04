Зеленский наградил воинов СБУ после операции "Паутина" – видео
Президент Владимир Зеленский наградил работников Службы безопасности Украины после проведения спецоперации "Паутина" в тылу России. Глава государства опубликовал кадры вручения наград.
Он поблагодарил воинов за блестящую реализацию права Украины на защиту.
"Самое главное, что доказано операцией "Паутина", – война наносит ощутимый ущерб и потери, в том числе, и агрессору. И это восстановление справедливости, и это принуждение к настоящему миру", – отметил президент.
Зеленский напомнил, что Россия уже применила против Украины тысячи ракет и ударных дронов, а также стратегическую авиацию. Кремль также заключил союзы с Северной Кореей и Ираном и использует для атак северокорейское и иранское оружие: баллистику, ударные дроны, артиллерию.
Кроме этого, против Сил обороны воюют спецназовцы КНДР. И Украина имеет право на защиту, подчеркнул Зеленский.
"Я хочу поблагодарить службу за все, что вы делаете каждый день. Поблагодарить всех ваших коллег, собратьев, друзей, родных и близких. Лично благодарю, Василий Васильевич, вас", – резюмировал президент.
- 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Это была наиболее дальнобойная операция Украины, а "офис" был непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- Эксперты показали визуализацию операции "Паутина".
- Источники LIGA.net показали кадры подготовки к операции.