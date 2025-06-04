Зеленский наградил воинов СБУ после операции "Паутина" – видео

Президент отметил, что операция в тылу врага нанесла ощутимый ущерб и потери агрессору

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский наградил работников Службы безопасности Украины после проведения спецоперации "Паутина" в тылу России. Глава государства опубликовал кадры вручения наград.

Он поблагодарил воинов за блестящую реализацию права Украины на защиту.

"Самое главное, что доказано операцией "Паутина", – война наносит ощутимый ущерб и потери, в том числе, и агрессору. И это восстановление справедливости, и это принуждение к настоящему миру", – отметил президент.

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Зеленский напомнил, что Россия уже применила против Украины тысячи ракет и ударных дронов, а также стратегическую авиацию. Кремль также заключил союзы с Северной Кореей и Ираном и использует для атак северокорейское и иранское оружие: баллистику, ударные дроны, артиллерию.

Кроме этого, против Сил обороны воюют спецназовцы КНДР. И Украина имеет право на защиту, подчеркнул Зеленский.

"Я хочу поблагодарить службу за все, что вы делаете каждый день. Поблагодарить всех ваших коллег, собратьев, друзей, родных и близких. Лично благодарю, Василий Васильевич, вас", – резюмировал президент.