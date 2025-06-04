Зеленський нагородив воїнів СБУ після операції "Павутина" – відео
Президент Володимир Зеленський нагородив працівників Служби безпеки України після проведення спецоперації "Павутина" в тилу Росії. Глава держави опублікував кадри вручення нагород.
Він подякував воїнам за блискучу реалізацію права України на захист.
"Найголовніше, що доведено операцією "Павутина", – війна завдає відчутних збитків і втрат, зокрема, й агресору. І це відновлення справедливості, і це примус до справжнього миру", – зазначив президент.
Зеленський нагадав, що Росія вже застосувала проти України тисячі ракет і ударних дронів, а також стратегічну авіацію. Також Кремль уклав союзи з Північною Кореєю та Іраном і використовує для атак північнокорейську та іранську зброю: балістику, ударні дрони, артилерію.
Окрім цього, проти Сил оборони воюють спецпризначенці КНДР. І Україна має право на захист, наголосив Зеленський.
"Я хочу подякувати службі за все, що ви робите щодня. Подякувати усім вашим колегам, побратимам, друзям, рідним та близьким. Особисто дякую, Василю Василевичу, вам", – резюмував президент.
- 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Це 34% від усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтована вартість яких становить $7 млрд.
- Це була найбільш далекобійна операція України, а "офіс" був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.
- Експерти показали візуалізацію операції "Павутина".
- Джерела LIGA.net показали кадри підготовки до операції.