Зеленский о гарантиях: Все партнеры вовлечены, время организовать формат разговора лидеров
Все ключевые партнеры вовлечены в подготовку гарантий безопасности для Украины, и пришло время организовывать формат разговора на уровне лидеров. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом.
Глава государства отметил, что команды активно готовят "архитектуру сильных и многосторонних гарантий безопасности для Украины", к которым привлечены США, европейские лидеры и другие партнеры в коалиции желающих.
"Военные командующие, министры обороны, советники по вопросам безопасности – на разных уровнях готовим компоненты будущей безопасности. Ускоряемся в определении деталей. Уже время организовывать формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки", – сообщил Зеленский.
Он также подчеркнул важность отношений с Соединенными Штатами и максимальную содержательность в этих контактах.
В то же время Зеленский отметил, что россияне дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий, и призвал к давлению.
"Россияне будут считаться только с сильным давлением в ответ на все это. Давление нужно. Рассчитываем на это. Нужны шаги именно со стороны России – шаги к реальной дипломатии", – подытожил украинский лидер.
- 25 августа президент США Дональд Трамп подтвердил, что Америка планирует поддержать страны Европы в предоставлении Украине гарантий безопасности. Однако главная нагрузка в этом вопросе будет возложена на европейцев.
- В этот же день Трамп высказался о встрече Зеленского с Путиным, заявив, что будет наблюдать две недели, а после вмешается "очень решительно".
- По словам спецпосланника президента Штатов Уиткоффа, США надеются завершить войны между Украиной и Россией, Израилем и Хамасом и Ираном до конца 2025 года.
Комментарии (0)