Зеленский о гарантиях: Все партнеры вовлечены, время организовать формат разговора лидеров

Глава государства отметил, что сейчас команды ускоряются в определении деталей гарантий безопасности для Украины

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Все ключевые партнеры вовлечены в подготовку гарантий безопасности для Украины, и пришло время организовывать формат разговора на уровне лидеров. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Глава государства отметил, что команды активно готовят "архитектуру сильных и многосторонних гарантий безопасности для Украины", к которым привлечены США, европейские лидеры и другие партнеры в коалиции желающих.

"Военные командующие, министры обороны, советники по вопросам безопасности – на разных уровнях готовим компоненты будущей безопасности. Ускоряемся в определении деталей. Уже время организовывать формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки", – сообщил Зеленский.

Он также подчеркнул важность отношений с Соединенными Штатами и максимальную содержательность в этих контактах.

В то же время Зеленский отметил, что россияне дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий, и призвал к давлению.

"Россияне будут считаться только с сильным давлением в ответ на все это. Давление нужно. Рассчитываем на это. Нужны шаги именно со стороны России – шаги к реальной дипломатии", – подытожил украинский лидер.