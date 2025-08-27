Зеленський про підготовку гарантій: Усі партнери залучені, час організовувати формат розмови лідерів
Усі ключові партнери залучені до підготовки гарантій безпеки для України, і настав час організовувати формат розмови на рівні лідерів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом.
Глава держави зазначив, що команди активно готують "архітектуру сильних і багатосторонніх гарантій безпеки для України", до яких залучені США, європейські лідери й інші партнери в коаліції охочих.
"Військові командувачі, міністри оборони, радники з питань безпеки – на різних рівнях готуємо компоненти майбутньої безпеки. Прискорюємось у визначенні деталей. Уже час організовувати формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки", – повідомив Зеленський.
Він також підкреслив важливість відносин зі Сполученими Штатами й максимальну змістовність у цих контактах.
Водночас Зеленський зазначив, що росіяни дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій, та закликав до тиску.
"Росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це. Тиск потрібен. Розраховуємо на це. Потрібні кроки саме з боку Росії – кроки до реальної дипломатії", – підсумував український лідер.
- 25 серпня президент США Дональд Трамп підтвердив, що Америка планує підтримати країни Європи в наданні Україні гарантій безпеки. Однак головне навантаження у цьому питанні буде покладено на європейців.
- Цього ж дня Трамп висловився про зустріч Зеленського з Путіним, заявивши, що спостерігатиме два тижні, а після втрутиться "дуже рішуче".
- За словами спецпосланця президента Штатів Віткоффа, США сподіваються завершити війни між Україною й Росією, Ізраїлем і Хамасом та Іраном до кінця 2025 року.
