Зеленський про підготовку гарантій: Усі партнери залучені, час організовувати формат розмови лідерів

Глава держави зазначив, що наразі команди прискорюються у визначенні деталей гарантій безпеки для України

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Усі ключові партнери залучені до підготовки гарантій безпеки для України, і настав час організовувати формат розмови на рівні лідерів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Глава держави зазначив, що команди активно готують "архітектуру сильних і багатосторонніх гарантій безпеки для України", до яких залучені США, європейські лідери й інші партнери в коаліції охочих.

Читайте також Гарантії безпеки для України – якими вони повинні бути

"Військові командувачі, міністри оборони, радники з питань безпеки – на різних рівнях готуємо компоненти майбутньої безпеки. Прискорюємось у визначенні деталей. Уже час організовувати формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки", – повідомив Зеленський.

Він також підкреслив важливість відносин зі Сполученими Штатами й максимальну змістовність у цих контактах.

Водночас Зеленський зазначив, що росіяни дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій, та закликав до тиску.

"Росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це. Тиск потрібен. Розраховуємо на це. Потрібні кроки саме з боку Росії – кроки до реальної дипломатії", – підсумував український лідер.