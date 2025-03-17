Зеленский подписал закон, которым разрешено отправлять ВСУ в другие страны

Президент внес изменения в законопроект, после чего он был подписан

Владимир Зеленский (Фото:t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства в период действия военного положения. Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

"В период действия военного положения подразделения ВСУ в определенном законодательством Украины порядке могут направляться в другие государства и находиться на территории таких государств с целью осуществления мер, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности", – говорится в документе.

Законопроект был инициирован 7 января 2025 года народными депутатами, а подписан 17 марта с предложениями от президента. Доработки касаются процедуры принятия решений по направлению военных, деталей порядка их прибывания за границей и обеспечения соответствия нормам международного права.

В законе также отмечено, что во время действия военного положения решение о направлении подразделений ВСУ в другое государство принимает президент и передает в Верховную Раду на одобрение. Вместе с этим он представляет информацию о:

→ задачах и общей численности подразделений;

→ типе и составе вооружения и военной техники;

→ подчиненности, сроках пребывания и порядке их продления;

→ порядке замены личного состава подразделений и порядке их содержания.