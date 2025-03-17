Зеленський підписав закон, яким дозволено відправляти ЗСУ в інші країни
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у період дії воєнного стану. Про це сказано в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.
"У період дії воєнного стану підрозділи ЗСУ у визначеному законодавством України порядку можуть направлятися до інших держав та перебувати на території таких держав з метою здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності", – йдеться у документі.
Законопроєкт був ініційований 7 січня 2025 року народними депутатами, а підписаний 17 березня із пропозиціями від президента. Доопрацювання стосуються процедури ухвалення рішень щодо направлення військових, деталей порядку їх прибування за кордоном та забезпечення відповідностей нормам міжнародного права.
У законі також зазначено, що під час дії воєнного стану рішення про направлення підрозділів ЗСУ в іншу державу ухвалює президент і передає до Верховної Ради на схвалення. Разом із цим він подає інформацію про:
→ завдання і загальну чисельність підрозділів;
→ тип та склад озброєння і військової техніки;
→ підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження;
→ порядок заміни особового складу підрозділів та порядок їх утримання.
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