Зеленський підписав закон, яким дозволено відправляти ЗСУ в інші країни

Президент вніс зміни до законопроєкту, після чого він був підписаний

Володимир Зеленський (Фото:t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у період дії воєнного стану. Про це сказано в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

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"У період дії воєнного стану підрозділи ЗСУ у визначеному законодавством України порядку можуть направлятися до інших держав та перебувати на території таких держав з метою здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності", – йдеться у документі.

Законопроєкт був ініційований 7 січня 2025 року народними депутатами, а підписаний 17 березня із пропозиціями від президента. Доопрацювання стосуються процедури ухвалення рішень щодо направлення військових, деталей порядку їх прибування за кордоном та забезпечення відповідностей нормам міжнародного права.

У законі також зазначено, що під час дії воєнного стану рішення про направлення підрозділів ЗСУ в іншу державу ухвалює президент і передає до Верховної Ради на схвалення. Разом із цим він подає інформацію про:

→ завдання і загальну чисельність підрозділів;

→ тип та склад озброєння і військової техніки;

→ підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження;

→ порядок заміни особового складу підрозділів та порядок їх утримання.