Зеленский посетил Сумскую область: обсудил с военными потребности и поставки техники
В четверг, 3 апреля, президент Владимир Зеленский вслед за Черниговской посетил приграничную Сумскую область, где встретился с военными, выполняющими задания на этом направлении. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.
Зеленский назвал Сумскую область "одним из направлений, где многое решается".
Он добавил, что хотел лично посетить регион и поблагодарить украинских военных. В частности президент упомянул 80-ю и 82-ю отдельные десантно-штурмовые бригады, а также 36-ю бригаду морской пехоты.
"И все те, кто выполняет задачи в Курской области, кто защищает наше государство, кто защищает нашу Сумскую область от постоянного желания россиян зайти в Украину с этих направлений", — подчеркнул глава государства.
Зеленский напомнил, что с августа прошлого года Силы обороны ведут боевые действия на территории врага – это один из самых больших украинских результатов за время этой войны. Он добавил, что совершенно справедливо перенести войну туда, откуда она и пришла.
"Говорили сегодня с командирами наших подразделений на этом направлении – основные потребности, дополнительное обеспечение, поставка техники, дроны, оперативные вопросы. Работаем для защиты наших позиций. Знаем, на что рассчитывает враг. В любом случае защитим наше государство, нашу независимость, наших людей", – подчеркнул президент.
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