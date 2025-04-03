Зеленський відвідав Сумську область: обговорив із військовими потреби й постачання техніки
У четвер, 3 квітня, президент Володимир Зеленський слідом за Чернігівською відвідав прикордонну Сумську область, де зустрівся з військовими, які виконують завдання на цьому напрямку. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.
Зеленський назвав Сумську область "одним із напрямків, де багато що вирішується".
Він додав, що хотів особисто відвідати регіон і подякувати українським військовим. Зокрема президент згадав 80 та 82 окремі десантно-штурмові бригади, а також 36 бригаду морської піхоти.
"І всі ті, хто виконує завдання на Курщині, хто захищає нашу державу, хто захищає нашу Сумщину від постійного бажання росіян зайти в Україну з цих напрямків", – наголосив глава держави.
Зеленський нагадав, що від серпня минулого року Сили оборони ведуть бойові дії на території ворога – це один із найбільших українських результатів за час цієї війни. Він додав, що абсолютно справедливо перенести війну туди, звідки вона й прийшла.
"Говорили сьогодні з командирами підрозділів наших на цьому напрямку – основні потреби, додаткове забезпечення, постачання техніки, дрони, оперативні питання. Працюємо для захисту наших позицій. Знаємо, на що розраховує ворог. У будь-якому випадку захистимо нашу державу, нашу незалежність, наших людей", – наголосив президент.
- 15 березня 2025 року Зеленський повідомляв, що Росія накопичує сили на кордоні, хоче завдати удару по Сумській області.
- 18 березня Генштаб спростував інформацію щодо просування росіян углиб Сумської області.
- 20 березня Зеленський висловився про ситуацію на Сумщині. За його словами, Сили оборони неочікувано роблять кроки в іншому напрямку.
- 24 березня Демченко повідомив, що Росія не припиняє спроби перетнути кордон України в Сумській області. Ворожі ДРГ з початку 2025 року частіше фіксуються саме в цьому регіоні.