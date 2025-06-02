Зеленский после саммита в Вильнюсе анонсировал новые оборонные пакеты и инвестиции в БпЛА

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина получит новые пакеты помощи от партнеров, а также планируются инвестиции в производство оружия, в частности беспилотников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после Вильнюсского саммита Бухарестской девятки и Нордических стран.

Глава государства заявил, что проинформировал партнеров о ситуации на фронте и об операции "Паутина", реализованной Службой безопасности Украины. Зеленский отметил, что эта операция серьезно ослабила армию РФ.

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"Операция "Паутина" показала, как действительно выглядит современная война и почему так важно оставаться впереди в технологиях. Все наши совместные инвестиции в производство дронов, весь наш опыт на поле боя, все, что мы делаем с нашими партнерами, – все это усиливает Европу", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, во время саммита была договоренность о решениях, которые "усилят нашу безопасность".

"Будут новые оборонные пакеты, будут новые инвестиции в украинское производство оружия, особенно дронов. Украина может производить гораздо больше, и мы видим инвестиции партнеров как способ предоставить этим партнерам доступ к пополнению их арсеналов после этой войны", – добавил президент.

2 июня Зеленский прибыл в Вильнюс для участия в саммите стран Бухарестской девятки и Нордических стран.

На мероприятии президент настаивал на усилении санкций против России, если переговоры в Стамбуле не будут иметь должных результатов.