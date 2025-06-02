Зеленський після саміту у Вільнюсі анонсував нові оборонні пакети й інвестиції в БпЛА

Президент наголосив, що Україна може виробляти набагато більше

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна отримає нові пакети допомоги від партнерів, також плануються інвестиції у виробництво зброї, зокрема безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після Вільнюського саміту Бухарестської дев’ятки й Нордичних країн.

Глава держави заявив, що поінформував партнерів про ситуацію на фронті та про операцію "Павутина", реалізовану Службою безпеки України. Зеленський зазначив, що ця операція серйозно послабила армію РФ.

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"Операція "Павутина" показала, як насправді виглядає сучасна війна і чому так важливо залишатися попереду в технологіях. Всі наші спільні інвестиції у виробництво дронів, увесь наш досвід на полі бою, все, що ми робимо з нашими партнерами, – все це посилює Європу", – наголосив Зеленський.

За його словами, під час саміту була домовленість щодо рішень, які "посилять нашу безпеку".

"Будуть нові оборонні пакети, будуть нові інвестиції в українське виробництво зброї, особливо дронів. Україна може виробляти набагато більше, і ми бачимо інвестиції партнерів як спосіб надати цим партнерам доступ до поповнення їхніх арсеналів після цієї війни", – додав президент.

2 червня Зеленський прибув у Вільнюс для участі у саміті країн Бухарестської дев'ятки та Нордичних країн.

На заході президент наполягав на посиленні санкцій проти Росії, якщо переговори у Стамбулі не матимуть належних результатів.