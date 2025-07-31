Зеленский призвал блокировать схемы поставки деталей к российским ракетам и дронам
Президент Владимир Зеленский призвал блокировать схемы поставки деталей из-за рубежа к ракетам и беспилотникам, которыми Россия атакует Украину. С соответствующим заявление он выступил в вечернем видеообращении.
Глава государства рассказал, что 31 июля в Офисе президента был брифинг для послов Европейского Союза относительно "украинской санкционной политики, относительно наших приоритетов".
По его словам, уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк представил очень подробные рекомендации – что может больше всего повлиять на Россию. Также послам показали остатки российских ракет, а также "шахедов", которые попали в дома в Киеве.
"Ни одна из этих ракет, ни один из "шахедов" невозможны без комплектующих из других стран мира, которые по разным схемам доставляются в Россию. Каждую такую схему поставки надо блокировать, и это зависит от партнеров", — подчеркнул президент.
- 7 апреля 2025 года ГУР сообщило, что впервые выявило в российском оружии компонент индийского производства. Одновременно было зафиксировано заметное снижение количества американских деталей.
- 12 мая ГУР нашло в новой крылатой ракете РФ более 20 компонентов из США и других стран.
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