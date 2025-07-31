Зеленский призвал блокировать схемы поставки деталей к российским ракетам и дронам

Российские ракеты и "шахеды" невозможны без компонентов из других стран мира, констатировал президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский призвал блокировать схемы поставки деталей из-за рубежа к ракетам и беспилотникам, которыми Россия атакует Украину. С соответствующим заявление он выступил в вечернем видеообращении.

Глава государства рассказал, что 31 июля в Офисе президента был брифинг для послов Европейского Союза относительно "украинской санкционной политики, относительно наших приоритетов".

По его словам, уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк представил очень подробные рекомендации – что может больше всего повлиять на Россию. Также послам показали остатки российских ракет, а также "шахедов", которые попали в дома в Киеве.

"Ни одна из этих ракет, ни один из "шахедов" невозможны без комплектующих из других стран мира, которые по разным схемам доставляются в Россию. Каждую такую схему поставки надо блокировать, и это зависит от партнеров", — подчеркнул президент.