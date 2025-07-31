Зеленський закликав блокувати схеми постачання деталей до російських ракет та дронів

Російські ракети та "шахеди" неможливі без компонентів з інших країн світу, констатував президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський закликав блокувати схеми постачання деталей з-за кордону до ракет та безпілотників, якими Росія атакує Україну. З відповідною заявою він виступив у вечірньому відеозверненні.

Глава держави розповів, що 31 липня в Офісі президента був брифінг для послів Європейського Союзу щодо "української санкційної політики, щодо наших пріоритетів".

За його словами, уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк представив дуже детальні рекомендації – що може найбільше вплинути на Росію. Також послам показали рештки російських ракет, а також "шахедів", які влучили в будинки у Києві.

"Жодна з цих ракет, жоден із "шахедів" неможливі без компонентів з інших країн світу, які за різними схемами доставляються в Росію. Кожну таку схему постачання треба блокувати, і це залежить від партнерів", – наголосив президент.