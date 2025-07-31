Зеленський закликав блокувати схеми постачання деталей до російських ракет та дронів
Президент Володимир Зеленський закликав блокувати схеми постачання деталей з-за кордону до ракет та безпілотників, якими Росія атакує Україну. З відповідною заявою він виступив у вечірньому відеозверненні.
Глава держави розповів, що 31 липня в Офісі президента був брифінг для послів Європейського Союзу щодо "української санкційної політики, щодо наших пріоритетів".
За його словами, уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк представив дуже детальні рекомендації – що може найбільше вплинути на Росію. Також послам показали рештки російських ракет, а також "шахедів", які влучили в будинки у Києві.
"Жодна з цих ракет, жоден із "шахедів" неможливі без компонентів з інших країн світу, які за різними схемами доставляються в Росію. Кожну таку схему постачання треба блокувати, і це залежить від партнерів", – наголосив президент.
- 7 квітня 2025 року ГУР повідомило, що вперше виявило в російській зброї компонент індійського виробництва. Одночасно було зафіксовано помітне зниження кількості американських деталей.
- 12 травня ГУР знайшло у новій крилатій ракеті РФ понад 20 компонентів зі США та інших країн.
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