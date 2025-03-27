Зеленский: Россия стремится захватить контроль над продуктовым коридором в Черном море
Россия пытается захватить контроль над торговым коридором в Черном море, ради чего договаривается о прекращении огня над акваторией. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Eurovision News.
"Прекращение огня в Черном море прежде всего важно для россиян. Они уже давно не контролируют коридор в Черном море. Их черноморская часть флота на дне или они спрятаны. Они хотят просто прыгнуть в контроль продуктового коридора", – сказал он.
Президент подчеркнул, что Украина уже давно контролирует ситуацию в Черном море и не допустит возвращения контроля РФ.
"Им это не удастся. Мы в этом абсолютно уверены", – заявил он.
По его словам, Украина в целом была готова к полному прекращению огня и согласилась на договоренности по Черному морю, ведь это "безусловно шаг к окончанию войны".
- 23 марта в Саудовской Аравии состоялся второй тур переговоров между Украиной и США по частичному прекращению огня. Сначала сообщалось, что на встрече обсуждали вопросы ударов по энергетическим объектам, впоследствии стало известно, что речь шла и о перемирии на море.
- Зеленский прокомментировал переговоры и отметил, что Украина была конструктивной, а разговор получился достаточно полезным.
- 26 марта в ОП заявили, что во время встреч в Саудовской Аравии Украина и США договорились о прекращении огня по энергетическим объектам и в Черном море – оно вступило в силу с момента публикации совместного заявления.