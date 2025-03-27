Зеленский: Россия стремится захватить контроль над продуктовым коридором в Черном море

Владимир Зеленский (Фото: EPA-EFE/STRINGER)

Россия пытается захватить контроль над торговым коридором в Черном море, ради чего договаривается о прекращении огня над акваторией. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Eurovision News.

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"Прекращение огня в Черном море прежде всего важно для россиян. Они уже давно не контролируют коридор в Черном море. Их черноморская часть флота на дне или они спрятаны. Они хотят просто прыгнуть в контроль продуктового коридора", – сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина уже давно контролирует ситуацию в Черном море и не допустит возвращения контроля РФ.

"Им это не удастся. Мы в этом абсолютно уверены", – заявил он.

По его словам, Украина в целом была готова к полному прекращению огня и согласилась на договоренности по Черному морю, ведь это "безусловно шаг к окончанию войны".