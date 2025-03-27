Зеленський: Росія прагне захопити контроль над продуктовим коридором у Чорному морі
Росія намагається захопити контроль над торговим коридором у Чорному морі, задля чого домовляється про припинення вогню над акваторією. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Eurovision News.
"Припинення вогню в Чорному морі перед усім важливо для росіян. Вони вже давно не контролюють коридор у Чорному морі. Їх чорноморська частина флоту на дні або вони сховані. Вони хочуть просто стрибнути у контроль продуктового коридору", – сказав він.
Президент наголосив, що Україна вже давно контролює ситуацію в Чорному морі й не допустить повернення контролю РФ.
"Їм це не вдасться. Ми в цьому абсолютно впевнені", – заявив він.
За його словами, Україна загалом була готова на повне припинення вогню і погодилася на домовленості щодо Чорного моря, адже це "безумовно крок до закінчення війни".
- 23 березня у Саудівській Аравії відбувся другий тур переговорів між Україною та США щодо часткового припинення вогню. Спочатку повідомлялося, що на зустрічі обговорювали питання ударів по енергетичних об'єктах, згодом стало відомо, що йшлося і про перемир'я на морі.
- Зеленський прокоментував переговори та зазначив, що Україна була конструктивною, а розмова вийшла досить корисною.
- 26 березня в ОП заявили, що під час зустрічей у Саудівській Аравії Україна та США домовилися про припинення вогню щодо енергетичних об’єктів і в Чорному морі – воно набуло чинності з моменту публікації спільної заяви.