Зеленський: Росія прагне захопити контроль над продуктовим коридором у Чорному морі

Володимир Зеленський (Фото: EPA-EFE/STRINGER)

Росія намагається захопити контроль над торговим коридором у Чорному морі, задля чого домовляється про припинення вогню над акваторією. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Eurovision News.

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"Припинення вогню в Чорному морі перед усім важливо для росіян. Вони вже давно не контролюють коридор у Чорному морі. Їх чорноморська частина флоту на дні або вони сховані. Вони хочуть просто стрибнути у контроль продуктового коридору", – сказав він.

Президент наголосив, що Україна вже давно контролює ситуацію в Чорному морі й не допустить повернення контролю РФ.

"Їм це не вдасться. Ми в цьому абсолютно впевнені", – заявив він.

За його словами, Україна загалом була готова на повне припинення вогню і погодилася на домовленості щодо Чорного моря, адже це "безумовно крок до закінчення війни".