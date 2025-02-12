Зеленский считает, что у Трампа пока нет готового плана о завершении войны
Президент Владимир Зеленский считает, что в настоящее время у президента США Дональда Трампа пока нет готового плана о завершении войны России против Украины, ведь сейчас он занимается решением внутриамериканских проблем. Такое мнение глава государства высказал в интервью изданию The Economist.
"Я уверен, что готового плана еще нет. Почему? Потому что план не может быть сугубо американским. Потому что здесь идет война. И без нашей совместной работы, без консультаций с нами, я думаю, он не может быть полноценным", – сказал Зеленский.
Президент добавил, что, вероятно, у команды Трампа уже есть определенные наработки, но украинская сторона не видела предложений от США.
"Думаю, февраль будет тем месяцем, когда эта работа начнется. Я думаю, что президент Трамп занимается внутренними проблемами США, и я думаю, что это его приоритет. По крайней мере, это то, что мы видим в открытом доступе, и другой информации у меня нет", – резюмировал глава государства.
- 6 февраля 2025 года Келлог сообщил, что на Мюнхенской конференции не будет представлен мирный план Трампа. По его словам, мирный план будет представлять сам президент, но это точно не произойдет на следующей неделе.
- 10 февраля сообщалось, что Келлог представит Трампу варианты завершения войны в ближайшие недели.
- 11 февраля газета The Telegraph писала, что администрация Трампа приостановила свой мирный план по Украине, чтобы предоставить Европе место за столом переговоров.