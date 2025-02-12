Зеленский считает, что у Трампа пока нет готового плана о завершении войны

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что в настоящее время у президента США Дональда Трампа пока нет готового плана о завершении войны России против Украины, ведь сейчас он занимается решением внутриамериканских проблем. Такое мнение глава государства высказал в интервью изданию The Economist.

"Я уверен, что готового плана еще нет. Почему? Потому что план не может быть сугубо американским. Потому что здесь идет война. И без нашей совместной работы, без консультаций с нами, я думаю, он не может быть полноценным", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что, вероятно, у команды Трампа уже есть определенные наработки, но украинская сторона не видела предложений от США.

"Думаю, февраль будет тем месяцем, когда эта работа начнется. Я думаю, что президент Трамп занимается внутренними проблемами США, и я думаю, что это его приоритет. По крайней мере, это то, что мы видим в открытом доступе, и другой информации у меня нет", – резюмировал глава государства.