Зеленський вважає, що у Трампа поки немає готового плану щодо завершення війни

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що на цей час у президента США Дональда Трампа поки немає готового плану щодо завершення війни Росії проти України, адже зараз він займається розв’язанням внутрішньоамериканських проблем. Таку думку глава держави висловив в інтерв’ю виданню The Economist.

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"Я впевнений, що готового плану ще немає. Чому? Бо план не може бути суто американським. Тому що тут йде війна. І без нашої спільної роботи, без консультацій з нами, я думаю, він не може бути повноцінним", – сказав Зеленський.

Президент додав, що, ймовірно, команда Трампа вже має певні напрацювання, але українська сторона не бачила пропозицій від США.

"Думаю, лютий буде тим місяцем, коли ця робота почнеться. Я думаю, що президент Трамп займається внутрішніми проблемами США, і я думаю, що це його пріоритет. Принаймні, це те, що ми бачимо у відкритому доступі, й іншої інформації я не маю", – резюмував глава держави.