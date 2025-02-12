Зеленський вважає, що у Трампа поки немає готового плану щодо завершення війни
Президент Володимир Зеленський вважає, що на цей час у президента США Дональда Трампа поки немає готового плану щодо завершення війни Росії проти України, адже зараз він займається розв’язанням внутрішньоамериканських проблем. Таку думку глава держави висловив в інтерв’ю виданню The Economist.
"Я впевнений, що готового плану ще немає. Чому? Бо план не може бути суто американським. Тому що тут йде війна. І без нашої спільної роботи, без консультацій з нами, я думаю, він не може бути повноцінним", – сказав Зеленський.
Президент додав, що, ймовірно, команда Трампа вже має певні напрацювання, але українська сторона не бачила пропозицій від США.
"Думаю, лютий буде тим місяцем, коли ця робота почнеться. Я думаю, що президент Трамп займається внутрішніми проблемами США, і я думаю, що це його пріоритет. Принаймні, це те, що ми бачимо у відкритому доступі, й іншої інформації я не маю", – резюмував глава держави.
- 6 лютого 2025 року Келлог повідомив, що на Мюнхенській конференції не буде представлено мирний план Трампа. За його словами, мирний план представлятиме сам президент, але це точно не відбудеться наступного тижня.
- 10 лютого повідомлялося, що Келлог представить Трампу варіанти завершення війни найближчими тижнями.
- 11 лютого газета The Telegraph писала, що адміністрація Трампа призупинила свій мирний план щодо України, щоб надати Європі місце за столом переговорів.