Зеленский: Возможно, я не лучший лидер, но самый опытный

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что, возможно, он не является лучшим лидером для Украины, но за три года российско-украинской войны он получил большой опыт, который сейчас нужен Украине для противостояния российской агрессии. Об этом президент рассказал в интервью Sky News.

Отвечая на вопрос журналиста, не думал ли он о передаче власти другому лидеру, Зеленский заявил, что "всегда готов, но не готов предать народ".

"Идет война, и для меня большой долг пройти эту войну вместе со своей страной. Если мой народ сочтет, что ему нужен другой лидер, и будет иметь другое мнение, я не имею права спорить", – сказал он.

В ответ на дополнительный вопрос журналиста, считает ли он себя до сих пор лучшим лидером, чтобы "провести страну через войну", Зеленский ответил, что он "самый опытный".

"Я самый опытный. Возможно, не самый лучший. Всегда есть люди лучше вас. Поэтому именно опыт будет поддерживать, то, чему вы научились за последние три с половиной года, будет вас поддерживать" – заявил он.