Зеленський: Можливо, я не найкращий лідер, але найдосвідченіший

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що, можливо, він не є найкращим лідером для України, але за три роки російсько-української війни він отримав великий досвід, який зараз потрібен Україні для протистояння російській агресії. Про це президент розповів у інтерв’ю Sky News.

Відповідаючи на питання журналіста, чи не думав він про передання влади іншому лідеру, Зеленський заявив, що "завжди готовий, але не готовий зрадити народ".

"Йде війна, і для мене це великий обов'язок пройти цю війну разом зі своєю країною. Якщо мій народ вважатиме, що йому потрібен інший лідер, і матиме іншу думку, я не маю права сперечатися", – сказав він.

У відповідь на додаткове запитання журналіста, чи досі він вважає себе найкращим лідером, щоб "провести країну через війну", Зеленський відповів, що він "найдосвідченіший".

"Я найдосвідченіший. Можливо, не найкращий. Завжди є люди, кращі за вас. Тож саме досвід буде підтримувати, те, чого ви навчилися за останні три з половиною роки, буде вас підтримувати" – заявив він.