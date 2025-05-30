Зеленский встретился с Фиданом. Напомнил, что никто до сих пор не видел "меморандум" от РФ

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский сообщил, что встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Киеве. Центральной темой обсуждения были российско-украинские переговоры о завершении войны.

Зеленский поблагодарил Турцию и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана за содействие в установлении справедливого и длительного мира. В частности, за помощь в организации встречи, после которой удалось освободить из российского плена 1000 украинцев.

"Обсудили дипломатические усилия – наши и партнеров. Россия игнорирует все призывы мира к прекращению огня и продолжает убийства. Кроме того, россияне уже больше недели не могут представить так называемый меморандум, который обещали подготовить сразу после обмена 1000 на 1000", – заявил он.

Он подчеркнул, что ни Украина, ни Турция до сих пор не получали от России никаких документов.

"Чтобы встреча была не пустой, нужно понимать ее адженду и должным образом подготовиться к переговорам. К сожалению, Россия делает все, чтобы следующая возможная встреча была безрезультатной", – добавил Зеленский.