Зеленський зустрівся з Фіданом. Нагадав, що ніхто досі не бачив "меморандум" від Росії

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом у Києві. Центральною темою обговорення були російсько-українські переговори про завершення війни.

Зеленський подякував Туреччині та її президенту Реджепу Тайїпу Ердогану за сприяння у встановленні справедливого й тривалого миру. Зокрема, за допомогу в організації зустрічі, після якої вдалося звільнити з російського полону 1000 українців.

"Обговорили дипломатичні зусилля – наші й партнерів. Росія ігнорує всі заклики світу до припинення вогню та продовжує вбивства. Окрім того, росіяни вже понад тиждень не можуть представити так званий меморандум, який обіцяли підготувати одразу після обміну 1000 на 1000", – заявив український президент.

Він наголосив, що ані Україна, ані Туреччина досі не отримували від Росії жодних документів.

"Щоб зустріч була не пустою, потрібно розуміти її адженду та належним чином підготуватись до перемовин. На жаль, Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультатною", – додав Зеленський.