Зеленский встретился со Стармером: обсудили ожидания от саммита на Аляске

В августе Украина готовится ратифицировать соглашение о столетнем партнерстве с Британией, заявил президент

Владимир Зеленский и Кир Стармер (Фото: Офис президента)

В четверг, 14 августа, президент Владимир Зеленский в рамках визита в Великобританию встретился с премьер-министром страны Киром Стармером. Об этом сообщил Офис президента.

Зеленский заявил, что 13 августа вместе со всеми партнерами, а 14 августа в двустороннем формате, обсудили ожидания от встречи на Аляске и вероятные перспективы.

Также подробно обсудили гарантии безопасности, которые могут "сделать мир действительно устойчивым, если США все же удастся дожать Россию до прекращения убийств и настоящей содержательной дипломатии".

"Важно, чтобы мы смогли все вместе в рамках "коалиции желающих" достичь действенных форматов работы по безопасности", – добавил президент.

Отдельно стороны коснулись продолжения программ поддержки украинской армии и оборонного производства. При любых сценариях развития ситуации Украина будет сохранять силу, добавил Зеленский.

"Говорили с Киром также о таких путях поставки оружия, как программа PURL, и я пригласил британцев присоединиться. Конечно, обсудили и наше столетнее соглашение. Уже в августе Украина готовится его ратифицировать, и как результат сможем провести формат расширенной встречи Украина – Великобритания", – подчеркнул глава государства.

Еще одна тема – инвестиции в украинское производство дронов. Зеленский напомнил, что Украина имеет значительный потенциал увеличения объемов производства и требует для этого срочного финансирования.

"Именно дроны играют решающую роль на передовой. Украинские возможности их производить чрезвычайные. Следовательно, инвестиции в такое производство действительно способны повлиять на ситуацию на стратегическом уровне. Работаем с Британией и всеми партнерами по этому поводу", – резюмировал президент.

