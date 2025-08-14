Зеленський зустрівся зі Стармером: обговорили очікування від саміту на Алясці

У серпні Україна готується ратифікувати угоду про сторічне партнерство з Британією, заявив президент

Володимир Зеленський та Кір Стармер (Фото: Офіс президента)

У четвер, 14 серпня, президент Володимир Зеленський у межах візиту до Великої Британії зустрівся з прем’єр-міністром країни Кіром Стармером. Про це повідомив Офіс президента.

Зеленський заявив, що 13 серпня разом з усіма партнерами, а 14 серпня у двосторонньому форматі обговорили очікування від зустрічі на Алясці та ймовірні перспективи.

Також детально обговорили гарантії безпеки, які можуть "зробити мир дійсно сталим, якщо США усе ж вдасться дотиснути Росію до припинення вбивств і справжньої змістовної дипломатії".

"Важливо, щоб ми змогли всі разом у межах "коаліції охочих" досягти дієвих форматів безпекової роботи", – додав президент.

Окремо сторони торкнулися продовження програм підтримки української армії та оборонного виробництва. За будь-яких сценаріїв розвитку ситуації Україна зберігатиме силу, додав Зеленський.

"Говорили з Кіром також про такі шляхи постачання зброї, як програма PURL, і я запросив британців приєднатись. Звісно, обговорили й нашу сторічну угоду. Вже в серпні Україна готується її ратифікувати, і як результат зможемо провести формат розширеної зустрічі Україна – Британія", – наголосив глава держави.

Ще одна тема – інвестиції в українське виробництво дронів. Зеленський нагадав, що Україна має значний потенціал збільшення обсягів виробництва й потребує для цього термінового фінансування.

"Саме дрони відіграють вирішальну роль на передовій. Українські можливості їх виробляти надзвичайні. Отже, інвестиції в таке виробництво дійсно здатні вплинути на ситуацію на стратегічному рівні. Працюємо з Британією та всіма партнерами щодо цього", – резюмував президент.

