Зеленский заявил, что Украина предлагала Фицо компенсацию потерь от российского транзита
Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина предлагала компенсацию для словаков на фоне прекращения транзита российского газа, однако Братислава отказалась. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя переговоры премьер-министра Словакии Роберта Фицо с российским диктатором Владимиром Путиным.

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"Много вопросов журналистов сегодня о поездке Фицо в Москву. На самом деле после нашего разговора в Брюсселе в присутствии всех лидеров Европы ничего не удивляет. Мы боремся ради жизни, Фицо борется ради денег, причем вряд ли ради денег для Словакии", – заявил Зеленский.

Президент считает, что теневые договоренности словацкого премьера с Путиным – это либо "торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман".

"Мы дали ему предложение и относительно возможной компенсации для словаков – именно для словаков – потерь от российского транзита, и альтернатив по транзиту – любого другого газа, не российского, по запросу Еврокомиссии. Мы готовы были это делать", – подчеркнул глава государства.

Однако Фицо, по его словам, отказался от компенсации и не желает сотрудничать с Еврокомиссией.

"Ему в Москве почему-то выгоднее. Все в Европе понимают почему. Нет тех, кто не понимает. Всем странам Европы нужно работать вместе ради безопасности каждого народа", – резюмировал президент.

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