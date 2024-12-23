Зеленський заявив, що Україна пропонувала Фіцо компенсацію втрат від російського транзиту
Україна пропонувала компенсацію для словаків на тлі припинення транзиту російського газу, однак Братислава відмовилася. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи перемовини прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Багато питань журналістів сьогодні про поїздку Фіцо в Москву. Насправді після нашої розмови в Брюсселі в присутності всіх лідерів Європи нічого не дивує. Ми боремося заради життя, Фіцо бореться заради грошей, причому навряд чи заради грошей для Словаччини", – заявив Зеленський.
Президент вважає, що тіньові домовленості словацького прем’єра з Путіним – це або "торгівля державними інтересами, або робота на власну кишеню".
"Ми дали йому пропозицію і щодо можливої компенсації для словаків – саме для словаків – втрат від російського транзиту, і щодо альтернатив по транзиту – будь-якого іншого газу, не російського, на запит Єврокомісії. Ми готові були це робити", – наголосив глава держави.
Однак Фіцо, за його словами, відмовився від компенсації й не хоче співпрацювати з Єврокомісією.
"Йому в Москві чомусь вигідніше. Усі в Європі розуміють чому. Немає тих, хто не розуміє. Всім країнам Європи потрібно працювати разом заради безпеки кожного народу", – резюмував президент.
- 21 грудня 2024 року Фіцо заявив, що Зеленський нібито висував йому "абсурдні пропозиції" в контексті транзиту російського газу і вступу України до НАТО.
- 22 грудня Фіцо раптово приїхав до Росії без оголошення візиту.
- У Словаччині назвали візит Фіцо до Путіна "зрадою" союзників та інтересів країни.
- Фіцо розповів подробиці розмови з Путіним. За його словами, говорили про війну Росії проти України та транзит газу.