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Зеленский едет в Париж не предавать и капитулировать - нардеп

Зеленский едет в Париж не предавать и капитулировать - нардеп - Фото
Никита Потураев (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.12.2019, 13:27

Замглавы комитета Рады по гуманитарной и информационной политике "не имеет лишних иллюзий" насчет встречи с Париже и нормандского формата в целом

Президент Владимир Зеленский поедет 9 декабря в Париж не для того, чтобы "предать" и "подписать капитуляцию", причем о прямых переговорах с главарями боевиков ДНР/ЛНР, как того хочет Россия, не может быть и речи. Об этом в колонке для Censor.net написал нардеп Слуги народа, политсоветник команды президента Никита Потураев.

На саммите Зеленский будет добиваться трех следующих целей, пишет нардеп: а) прекращение огня по всей линии разграничения, б) обмен по формуле "всех на всех" с указанием четких сроков, в) проведение местных выборов в ОРДЛО по украинскому законодательству при условии предварительного вывода всех иностранных и незаконных вооруженных формирований.

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По словам Потураева, у Украины "узкий коридор возможностей", а для решения проблемы Донбасса "не существует волшебной таблетки", и "война вообще не может быть историей со счастливым концом".

Он пишет, что у Зеленского есть запасные варианты на случай провального итога саммита, - и ни один не предусматривает консервацию статус-кво "ни война, ни мир".

Кроме того, отметил нардеп СН, вопрос Крыма изначально был вынесен за пределы нормандского формата, потому о нем в Париже говорить не будут - для этого Зеленский планирует инициировать другой формат.

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