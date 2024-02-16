Зеленский и Шольц сегодня подпишут двустороннее соглашение о безопасности – NTV
Президент Владимир Зеленский сегодня прибывает в Берлин, где утром встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом. Издание NTV со ссылкой на спикера в немецком правительстве сообщило, что в рамках переговоров в Федеральной канцелярии они подпишут двустороннее соглашение.
По словам представителя правительства Германии, во время переговоров в Федеральной канцелярии "будет подписано двустороннее соглашение об обязательствах по безопасности и долгосрочной поддержке".
После пресс-конференции Зеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Ранее Зеленский сообщил, что едет в Европу, чтобы провести переговоры с лидерами государств-партнеров, а также выступить на Мюнхенской конференции по безопасности.
15 февраля сообщалось, что президент на этой неделе также подпишет соглашение о безопасности с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
- 9 февраля канцлер Германии Шольц прибыл с визитом в Вашингтон, где встретился с американскими сенаторами и обсудил с ними дальнейшую помощь Украине. Он отметил, что страна нуждается во "всей" поддержке, чтобы защитить себя от российской агрессии.
- Как отметило издание NTV, немецкий канцлер выразил уверенность, что вскоре будет принято решение о новой военной помощи от США, и добавил, что Европа вносит большой вклад в поддержку Украины.
- Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Климкин считает визит немецкого канцлера в Вашингтон важнейшим для Украины с начала 2024 года из-за перспектив дальнейшей помощи и сигнала для России – Запад может работать и во время выборов. Климкин заявил, что Шольц и его команда начали тестировать лидерскую роль в Европе "кончиками пальцев".
Читайте также: Украина получает миллиарды, но это инвестиция в нашу безопасность – глава МИД Германии