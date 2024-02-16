Зеленский и Шольц сегодня подпишут двустороннее соглашение о безопасности – NTV

Ранее также сообщалось, что президент на этой неделе подпишет соглашение о безопасности с французским коллегой Эмманюэлем Макроном

Владимир Зеленский и Олаф Шольц (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский сегодня прибывает в Берлин, где утром встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом. Издание NTV со ссылкой на спикера в немецком правительстве сообщило, что в рамках переговоров в Федеральной канцелярии они подпишут двустороннее соглашение.

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По словам представителя правительства Германии, во время переговоров в Федеральной канцелярии "будет подписано двустороннее соглашение об обязательствах по безопасности и долгосрочной поддержке".

После пресс-конференции Зеленский встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Ранее Зеленский сообщил, что едет в Европу, чтобы провести переговоры с лидерами государств-партнеров, а также выступить на Мюнхенской конференции по безопасности.

15 февраля сообщалось, что президент на этой неделе также подпишет соглашение о безопасности с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

9 февраля канцлер Германии Шольц прибыл с визитом в Вашингтон, где встретился с американскими сенаторами и обсудил с ними дальнейшую помощь Украине. Он отметил, что страна нуждается во "всей" поддержке, чтобы защитить себя от российской агрессии.

Как отметило издание NTV, немецкий канцлер выразил уверенность, что вскоре будет принято решение о новой военной помощи от США, и добавил, что Европа вносит большой вклад в поддержку Украины.

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Климкин считает визит немецкого канцлера в Вашингтон важнейшим для Украины с начала 2024 года из-за перспектив дальнейшей помощи и сигнала для России – Запад может работать и во время выборов. Климкин заявил, что Шольц и его команда начали тестировать лидерскую роль в Европе "кончиками пальцев".

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