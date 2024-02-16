Зеленський та Шольц сьогодні підпишуть двосторонню безпекову угоду – NTV

Раніше також повідомлялося, що президент цього тижня підпише безпекову угоду з французьким колегою Емманюелем Макроном

Володимир Зеленський та Олаф Шольц (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський сьогодні прибуває до Берліна, де вранці зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Видання NTV із посиланням на речника в німецькому уряді повідомило, що в межах переговорів у Федеральній канцелярії вони підпишуть двосторонню угоду.

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За словами представника уряду Німеччини, під час переговорів у Федеральній канцелярії "буде підписано двосторонню угоду про зобов'язання щодо безпеки та довгострокової підтримки".

Після пресконференції Зеленський зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Раніше Зеленський повідомив, що їде до Європи, щоб провести переговори з лідерами держав-партнерів, а також виступити на Мюнхенській конференції з безпеки.

15 лютого повідомлялося, що президент цього тижня також підпише безпекову угоду з французьким колегою Емманюелем Макроном.

9 лютого канцлер Німеччини Шольц прибув із візитом до Вашингтона, де зустрівся з американськими сенаторами та обговорив з ними подальшу допомогу Україні. Він наголосив на тому, що країна потребує "всієї" підтримки, щоб захистити себе від російської агресії.

Як зазначило видання NTV, німецький канцлер висловив упевненість, що незабаром буде ухвалено рішення про нову військову допомогу від США, і додав, що Європа робить великий внесок у підтримку України.

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Клімкін вважає візит німецького канцлера до Вашингтона найважливішим для України з початку 2024 року через перспективи подальшої допомоги та сигналу для Росії – Захід може працювати й під час виборів. Клімкін заявив, що Шольц та його команда почали тестувати лідерську роль у Європі "кінчиками пальців".

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