Зеленський та Шольц сьогодні підпишуть двосторонню безпекову угоду – NTV
Президент Володимир Зеленський сьогодні прибуває до Берліна, де вранці зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Видання NTV із посиланням на речника в німецькому уряді повідомило, що в межах переговорів у Федеральній канцелярії вони підпишуть двосторонню угоду.
За словами представника уряду Німеччини, під час переговорів у Федеральній канцелярії "буде підписано двосторонню угоду про зобов'язання щодо безпеки та довгострокової підтримки".
Після пресконференції Зеленський зустрінеться з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Раніше Зеленський повідомив, що їде до Європи, щоб провести переговори з лідерами держав-партнерів, а також виступити на Мюнхенській конференції з безпеки.
15 лютого повідомлялося, що президент цього тижня також підпише безпекову угоду з французьким колегою Емманюелем Макроном.
- 9 лютого канцлер Німеччини Шольц прибув із візитом до Вашингтона, де зустрівся з американськими сенаторами та обговорив з ними подальшу допомогу Україні. Він наголосив на тому, що країна потребує "всієї" підтримки, щоб захистити себе від російської агресії.
- Як зазначило видання NTV, німецький канцлер висловив упевненість, що незабаром буде ухвалено рішення про нову військову допомогу від США, і додав, що Європа робить великий внесок у підтримку України.
- Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Клімкін вважає візит німецького канцлера до Вашингтона найважливішим для України з початку 2024 року через перспективи подальшої допомоги та сигналу для Росії – Захід може працювати й під час виборів. Клімкін заявив, що Шольц та його команда почали тестувати лідерську роль у Європі "кінчиками пальців".
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