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Зеленский и украинцы решат, когда вести переговоры с РФ, мы хотим победы Украины — Смит

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 16:09
Зеленский и украинцы решат, когда вести переговоры с РФ, мы хотим победы Украины — Смит - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что президент Владимир Зеленский и украинский народ сами решат, когда вести переговоры с Россией. Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.

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По ее словам, США хотят оставить решение о дипломатии Зеленскому и украинцам, которым предстоит определить, когда возможно возвращение за стол переговоров с Россией и возможно ли вообще. 

"Мы поддержим его, когда дойдет до этого момента. Очевидно, что в какой-то момент это придется решать, но мы не собираемся говорить президенту Зеленскому, когда это время наступит. Мы будем брать с него пример и пусть его команда и украинский народ сами решают", — сказала Смит.

Она отметила, что главной целью США является победа Украины.

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский США война переговоры с россией
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