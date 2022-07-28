Зеленский и украинцы решат, когда вести переговоры с РФ, мы хотим победы Украины — Смит
Посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что президент Владимир Зеленский и украинский народ сами решат, когда вести переговоры с Россией. Об этом она сообщила в интервью Радио Свобода.
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По ее словам, США хотят оставить решение о дипломатии Зеленскому и украинцам, которым предстоит определить, когда возможно возвращение за стол переговоров с Россией и возможно ли вообще.
"Мы поддержим его, когда дойдет до этого момента. Очевидно, что в какой-то момент это придется решать, но мы не собираемся говорить президенту Зеленскому, когда это время наступит. Мы будем брать с него пример и пусть его команда и украинский народ сами решают", — сказала Смит.
Она отметила, что главной целью США является победа Украины.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны.
- Спикер Госдепа США Нед Прайс заявил, то Запад не выступает против переговоров Украины и России, но диктатор Владимир Путин не настроен на дипломатию.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что возобновление переговоров с Россией пока невозможно.
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