Зеленский: Ищем посредничество, чтобы освободить пленных защитников Азовстали

Президент Зеленский заявил, что процесс освобождения пленных очень сложен и чувствителен, однако задача для Украины остается неизменной

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина пытается найти посредников для того, чтобы проводить обмены пленниками с Россией. Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что в частности это касается освобождения защитников Азовстали. Также он рассказал, что провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном.

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Зеленский поблагодарил президента ОАЭ за содействие в обмене пленными и подчеркнул, что работа ни дня не прерывается.

"Мы всегда ищем пути, всегда ищем эффективное посредничество. И это касается всех наших пленных – и воинов, и гражданских, и защитников Азовстали, и всех других наших украинских военных, защитников", – отметил президент.

Он отметил, что этот процесс очень сложный и чувствительный, однако задача для Украины остается неизменной: нужно освободить всех украинцев из российского плена.

Последний обмен пленными, 3 января 2024 (Фото: Дмитрий Лубинец)

3 января 2024 года состоялся 49-й с начала великой войны обмен военнопленными: освобождены 230 украинских воинов и гражданских. Это был самый масштабный обмен, он прошел впервые с августа 2023 года.

Тогда же Россия пыталась дезинформировать, будто в Украину вернулись не 230 пленных, а 173 – мол, за каждого уволенного летом командира из Азовстали нужно было отдать 15 россиян. В Украине опровергли очередной русский фейк.

10 января Коордштаб объявил о запуске проекта "Хочу найти" для розыска пропавших без вести российских захватчиков. Цель – побуждать РФ к увеличению количества обменов военнопленными и телами погибших.

Уполномоченный ВР по правам человека Лубинец считает, что по состоянию на сегодняшний день обмен военнопленными между Украиной и РФ в формате "всех на всех" невозможен, ведь государство-агрессор не заинтересовано в этом.

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