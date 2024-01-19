Зеленський: Шукаємо посередництво, щоб звільнити полонених захисників Азовсталі

Президент Зеленський заявив, що процес звільнення полонених дуже складний та чутливий, однак завдання для України залишається незмінним

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна намагається знайти посередників для того, щоби проводити обміни полоненими з Росією. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наголосив, що зокрема, це стосується звільнення захисників Азовсталі. Також він розповів, що провів телефонну розмову з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нахаяном.

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Зеленський подякував президенту ОАЕ за сприяння в обміні полоненими та наголосив, що робота жодного дня не переривається.

"Ми завжди шукаємо шляхи, завжди шукаємо ефективне посередництво. І це стосується всіх наших полонених – і воїнів, і цивільних, і захисників Азовсталі, і всіх інших наших українських військових, захисників", – зауважив президент.

Він зазначив, що цей процес дуже складний та чутливий, однак завдання для України залишається незмінним: треба звільнити всіх українців з російського полону.

Останній обмін полоненими, 3 січня 2024 рік (Фото: Дмитро Лубінець)

3 січня 2024 року відбувся 49-й від початку великої війни обмін військовополоненими: звільнено 230 українських воїнів і цивільних. Це був наймасштабніший обмін, він відбувся вперше з серпня 2023 року.

Тоді ж Росія намагалася дезінформувати, нібито до України повернулись не 230 полонених, а 173 – мовляв, за кожного звільненого влітку командира з Азовсталі треба було віддати 15 росіян. В Україні спростували черговий російський фейк.

10 січня Коордштаб оголосив про запуск проєкту "Хочу найти" для розшуку зниклих безвісти російських загарбників. Мета – спонукати РФ до збільшення кількості обмінів військовополоненими та тілами загиблих.

Уповноважений ВР з прав людини Лубінець вважає, що станом на сьогодні обмін військовополоненими між Україною і РФ у форматі "всіх на всіх" є неможливим, адже держава-агресор не зацікавлена в цьому.

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