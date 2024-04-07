Зеленский: Ищем возможность дать Харькову больше защиты неба. Это задача для всех

Президент заявил, что в мире есть такие системы противовоздушной обороны, которые могут помочь защитить украинские города, и Украина ищет их

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ищет возможность защитить Харьков от российских ударов. В вечернем видеообращении он обратился к западным союзникам, отметив: системы противовоздушной обороны Patriot нужны в Украине.

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"Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба – и это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины – для каждого и каждой, кто отвечает за международную коммуникацию, кто ежедневно должен быть в диалоге с партнерами", – заявил глава государства.

Зеленский отметил, что "совершенно очевидно" – Украине не хватает имеющихся у нее систем ПВО.

По его словам, в мире есть такие системы, которые могут помочь защитить украинские города.

"Я благодарю те страны, которые уже помогли. И быть активными в выполнении этой задачи – это персональная ответственность наших дипломатов, работающих по направлениям и странам, где есть необходимые системы. Сейчас Patriot место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять как минимум по всему восточному флангу НАТО", – резюмировал президент.

Россия в последнее время вернулась к активным обстрелам Харькова, второго по величине города Украины. Там уничтожена практически вся энергетическая инфраструктура.

5 апреля в интервью Politico глава президентского Офиса заявил, что Россия готовится к большому наступлению, поэтому наносит удары по Украине последние три недели.

На следующий день в Офисе прокомментировали заявление по поводу массированных российских обстрелов как "подготовки к наступлению на Харьков" – подчеркнули, что в заявлении речь не шла о наступлении на город. По мнению президента Владимира Зеленского, с точки зрения оборонительных рубежей и войск Харьков защищен от российских захватчиков.

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