Зеленський: Шукаємо можливість дати Харкову більше захисту неба. Це завдання для всіх

Президент заявив, що у світі є такі системи протиповітряної оборони, які можуть допомогти захистити українські міста, і Україна шукає їх

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна шукає можливість захистити Харків від російських ударів. У вечірньому відеозверненні він звернувся до західних союзників, зазначивши: системи протиповітряної оборони Patriot потрібні в Україні.

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"Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба – і це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України – для кожного й кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію, хто щоденно має бути в діалозі з партнерами", – заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що "цілком очевидно" – Україні не вистачає наявних в неї систем ППО.

За його словами, у світі є такі системи, які можуть допомогти захистити українські міста.

"Я дякую тим країнам, які вже допомогли. І бути активними у виконанні цього завдання – це персональна відповідальність наших дипломатів, які працюють за напрямками та країнами, де є необхідні системи. Зараз Patriot місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО", – резюмував президент.

Росія останнім часом повернулася до активних обстрілів Харкова, другого за величиною міста України. Там знищена практично вся енергетична інфраструктура.

5 квітня в інтерв'ю Politico очільник президентського Офісу заявив, що Росія готується до великого наступу, тому завдає ударів по Україні останні три тижні.

Наступного дня в Офісі прокоментували заяву щодо масованих російських обстрілів як "підготовки до наступу на Харків" – наголосили, що в заяві не йшлося про наступ на місто. На думку президента Володимира Зеленського, з погляду оборонних рубежів та війська Харків захищено від російських загарбників.

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