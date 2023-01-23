Зеленский: Меньше оружия Украине – быстрее Россия придет в Германию

Если Украина не остановит Россию, то российский диктатор Владимир Путин пойдет на страны Балтии, Польшу и саму Германию. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому ARD.

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Зеленского попросили прокомментировать аспект, что некоторые люди в Германии выступают против поставок оружия Украине, поскольку это означает больше смертей. Президент ответил, что так считают люди, которые не очень глубоко знают предмет и думают, что Путин остановится.

"Президент России держится только за свое кресло. Конечно же, после Украины он пойдет дальше. Конечно же, балтийских стран как независимых не будет", – сказал Зеленский.

Все эти месседжи есть на российском телевидении, отметил президент. По его словам, так Кремль приучает свою аудиторию к будущим шагам – он вел себя так с Крымом и Донбассом.

"А потом – Польша. Там было влияние Советского Союза. Русские при возможности туда вернутся. Тогда мы уже говорим о границах с Германией… Меньше оружия Украине – быстрее приход в Германию. Я считаю, что риски высоки", – сказал Зеленский.

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Он не понимает, авторитетом кого рассчитывают остановить российского диктатора. Зеленский напомнил: за пару дней до полномасштабного нападения на Украину Путин убеждал канцлера ФРГ Шольца и президента Франции Макрона, что его не будет.

"Он хочет сказать, что готовил операцию за полдня? Пусть не смешит никого. Это смешно выглядит. Он сказал Европе, что ничего не будет. Просто наврал и пошел дальше. Все так и будет с остальными странами. Присутствие России, там где был Советский Союз, – для него аргумент показать свой вклад в РФ, собирателя земель Советского Союза. Именно так и произойдет, если Украина не остановит РФ", – подытожил Зеленский.

20 января на встрече в Рамштайне не согласовали поставки Украине танков Leopard 2 немецкого производства, хотя их хочет поставить, например, Польша. Но на встрече договорились, что украинские военные могут начинать учения на них.

22 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет против, если танки Leopard передадут Украине другие страны.

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Марко Сировой

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