Зеленский после Ставки анонсировал "хорошие дальнобойные вещи"

Глава государства заявил, что провел отдельное совещание с министром Минстратегпрома и назвал его "оптимистичным"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, после которой, в частности, анонсировал "хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу". Соответствующее обращение глава государства опубликовал в соцсетях.

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"Провел сегодня и отдельное совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, можно назвать его оптимистичным. Мы готовим, в частности, хорошие дальнобойные вещи, чтобы оккупанты чувствовали украинскую силу", – заявил Зеленский.

На сегодняшнем заседании также обсуждались укрепление фортификаций, развитие и усиление мобильных огневых групп, а также систем противовоздушной обороны.

"Отдельно проанализировали работу Patriot и NASAMS – все очень эффективно, я благодарен партнерам, которые помогают нам именно с этими системами. Командующий Воздушными силами и другие соответствующие командующие, Министерство обороны имеют необходимые поручения", – сообщил президент.

Относительно фронта – на Ставке, по словам Зеленского, уделили особое внимание Авдеевскому, Марьинскому и Бахмутскому направлениям.

"Купянское направление – я хочу особо отметить удержание наших позиций. Обсудили также и наши действия на южных направлениях", – добавил верховный главнокомандующий.

25 ноября Зеленский сообщил, что Украина договорилась с западными союзниками о получении военных катеров для обеспечения безопасности судов в "зерновом коридоре" в Черном море.

В тот же день он заявил, что западные союзники согласовали Украине "очень конкретные и мощные" средства ПВО для защиты Одесской области.

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