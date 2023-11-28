Зеленський після Ставки анонсував "хороші далекобійні речі"
Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, після якої, зокрема, анонсував "хороші далекобійні речі, щоб окупанти відчували українську силу". Відповідне звернення глава держави опублікував у соцмережах.
"Провів сьогодні й окрему нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України, можна назвати її оптимістичною. Ми готуємо, зокрема, хороші далекобійні речі, щоб окупанти відчували українську силу", – заявив Зеленський.
На сьогоднішньому засіданні також було обговорено зміцнення фортифікацій, розвиток і посилення мобільних вогневих груп, а також систем протиповітряної оборони.
"Окремо проаналізували роботу Patriot та NASAMS – усе дуже ефективно, я вдячний партнерам, які допомагають нам саме з цими системами. Командувач Повітряних сил та інші відповідні командувачі, Міністерство оборони мають необхідні доручення", – повідомив президент.
Щодо фронту – на Ставці, за словами Зеленського, приділили окрему увагу Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямкам.
"Купʼянський напрямок – я хочу особливо відзначити утримання наших позицій. Обговорили також і наші дії на південних напрямках", – додав верховний головнокомандувач.
- 25 листопада Зеленський повідомив, що Україна домовилась із західними союзниками про отримання військових катерів для забезпечення безпеки суден у "зерновому коридорі" у Чорному морі.
- Того ж дня він заявив, що західні союзники погодили Україні "дуже конкретні та потужні" засоби ППО для захисту Одеської області.
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