Зеленський після Ставки анонсував "хороші далекобійні речі"

Глава держави заявив, що провів окрему нараду з міністром Мінстратегпрому і назвав її "оптимістичною"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, після якої, зокрема, анонсував "хороші далекобійні речі, щоб окупанти відчували українську силу". Відповідне звернення глава держави опублікував у соцмережах.

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"Провів сьогодні й окрему нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості України, можна назвати її оптимістичною. Ми готуємо, зокрема, хороші далекобійні речі, щоб окупанти відчували українську силу", – заявив Зеленський.

На сьогоднішньому засіданні також було обговорено зміцнення фортифікацій, розвиток і посилення мобільних вогневих груп, а також систем протиповітряної оборони.

"Окремо проаналізували роботу Patriot та NASAMS – усе дуже ефективно, я вдячний партнерам, які допомагають нам саме з цими системами. Командувач Повітряних сил та інші відповідні командувачі, Міністерство оборони мають необхідні доручення", – повідомив президент.

Щодо фронту – на Ставці, за словами Зеленського, приділили окрему увагу Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямкам.

"Купʼянський напрямок – я хочу особливо відзначити утримання наших позицій. Обговорили також і наші дії на південних напрямках", – додав верховний головнокомандувач.

25 листопада Зеленський повідомив, що Україна домовилась із західними союзниками про отримання військових катерів для забезпечення безпеки суден у "зерновому коридорі" у Чорному морі.

Того ж дня він заявив, що західні союзники погодили Україні "дуже конкретні та потужні" засоби ППО для захисту Одеської області.

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