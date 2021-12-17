Зеленский надеется на помощь партнеров в ЕС и НАТО для сохранения мира

Действия партнеров Украины в НАТО и Европейском Союзе помогут предотвратить худший сценарий в отношениях с Россией. Об этом президент Владимир Зеленский написал в Twitter.

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"Благодарен лидерам государств ЕС и Североатлантическому совету НАТО за солидарность с Украиной и четкие призывы к России по поводу немедленной деэскалации", – сообщил президент.

Зеленский надеется, что скоординированные действия партнеров Украины приведут к "сохранению мира".

16 декабря 2021 года НАТО призывало Россию не вмешиваться в отношения Альянса с Украиной и немедленно прекратить эскалацию – тогда можно будет работать над "укреплением доверия" с РФ.

16 декабря 2021 года Кремль заявил, что Москва передала США предложения по "гарантиям безопасности" для России в виде документов.

16 декабря 2021 года Европарламент принял резолюцию об осуждении наращивания российских войск у границ Украины и о возможных новых санкциях против РФ в случае дальнейшей агрессии.

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что НАТО готово разговаривать с Россией, но никогда не пойдет на компромиссы по вопросу членства в Альянсе других суверенных стран, таких как Украина.

Александр Матвиенко

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