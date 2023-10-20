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Зеленский написал Байдену, что "мир рассчитывает на лидерство Америки"

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 10:40
Зеленский написал Байдену, что
Зеленский и Байден в центре Киева (иллюстративное фото - ЕРА)

Президент Владимир Зеленский назвал "мощным" обращение американского лидера Джо Байдена к народу и Конгрессу США, в котором тот призвал соотечественников продолжать помогать Украине обороняться против российских захватчиков. По словам хозяина Банковой в Х, "мир рассчитывает" на помощь США.

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"Я благодарен Джозефу Байдену за его мощную речь. Вместе мы не позволим ненависти уничтожить свободу, а террористам – демократию", – написал Зеленский.

Он добавил, что Украина благодарна США за поддержку "и твердую веру в то, что гуманизм, свобода, независимость и международный порядок, основанный на правилах, должны всегда побеждать".

В ночь на 20 октября Байден в спецобращении к американскому народу призвал Конгресс не прерывать поставки оружия для Украины, объяснив, что это в интересах американцев. Reuters пишет, что Байден запросил у Конгресса $60 млрд для Украины.

По его словам, поскольку общая цель – "защитить свободный образ жизни для всех наших народов, мир, особенно страны, противостоящие агрессии и терроризму, рассчитывает на лидерство Америки в сохранении нашей общей свободы".

"Непреклонная двухпартийная поддержка Украины в Соединенных Штатах очень вдохновляет всех наших воинов и весь наш народ", – заверил глава государства американский народ, добавив, что инвестиция США в оборону Украины "гарантирует долгосрочную безопасность всей Европы и мира".

По словам американского лидера, Путин и ХАМАС имеют общую цель – уничтожить соседнюю демократию.

Євген Пилипенко
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