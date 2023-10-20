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Зеленський написав Байдену, що "світ розраховує на лідерство Америки"

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 10:40
Зеленський написав Байдену, що
Зеленський та Байден у центрі Києва (ілюстративне фото - ЕРА)

Президент Володимир Зеленський назвав "потужним" звернення американського лідера Джо Байдена до народу та Конгресу США, в якому той закликав співгромадян продовжувати допомагати Україні оборонятися проти російських загарбників. За словами господаря Банкової у Х, "світ розраховує" на допомогу США.

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"Я вдячний Джозефу Байдену за його сильну промову. Разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам – демократію", – написав Зеленський.

Він додав, що Україна вдячна США за підтримку "та тверду віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність та міжнародний порядок, заснований на правилах, мають завжди перемагати".

У ніч на 20 жовтня Байден у спецзверненні до народу закликав Конгрес не переривати постачання зброї для України, пояснивши, що це в інтересах американців. Reuters пише, що Байден запросив у Конгресу $60 млрд для України.

За його словами, оскільки спільна мета – "захистити вільний спосіб життя для всіх наших народів, світ, особливо країни, що протистоять агресії та тероризму, розраховує на лідерство Америки у збереженні нашої спільної свободи".

"Непохитна двопартійна підтримка України у Сполучених Штатах дуже надихає всіх наших воїнів та весь наш народ", – запевнив глава держави американський народ, додавши, що інвестиція США в оборону України "гарантує довгострокову безпеку усієї Європи та світу".

За словами американського лідера, Путін та ХАМАС мають спільну мету – знищити сусідню демократію.

Євген Пилипенко
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