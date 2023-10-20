Зеленський написав Байдену, що "світ розраховує на лідерство Америки"
Президент Володимир Зеленський назвав "потужним" звернення американського лідера Джо Байдена до народу та Конгресу США, в якому той закликав співгромадян продовжувати допомагати Україні оборонятися проти російських загарбників. За словами господаря Банкової у Х, "світ розраховує" на допомогу США.
"Я вдячний Джозефу Байдену за його сильну промову. Разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам – демократію", – написав Зеленський.
Він додав, що Україна вдячна США за підтримку "та тверду віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність та міжнародний порядок, заснований на правилах, мають завжди перемагати".
За його словами, оскільки спільна мета – "захистити вільний спосіб життя для всіх наших народів, світ, особливо країни, що протистоять агресії та тероризму, розраховує на лідерство Америки у збереженні нашої спільної свободи".
"Непохитна двопартійна підтримка України у Сполучених Штатах дуже надихає всіх наших воїнів та весь наш народ", – запевнив глава держави американський народ, додавши, що інвестиція США в оборону України "гарантує довгострокову безпеку усієї Європи та світу".
За словами американського лідера, Путін та ХАМАС мають спільну мету – знищити сусідню демократію.
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