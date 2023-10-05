Зеленский назвал события в США "политическим штормом, который набирает обороты"

Президент Владимир Зеленский назвал проблемы с обсуждением бюджета в США "политическим штормом, который набирает обороты". Об этом он сообщил на саммите Европейского политического сообщества в Испании.

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По его словам, он уверен в Америке, где сильны институции и общество.

"Европа наблюдает за событиями в Америке — за набирающим обороты политическим штормом. Европа имеет свой потенциал — самостоятельный потенциал силы, свою глобальную роль, и она должна быть максимально мощной по всем ключевым вопросам, важным для Европы", — сказал Зеленский.

Он отметил, что во время визита в США он общался с президентом Джо Байденом и представителями обеих партий Конгресса, которые заверили его в поддержке Украины.

"Там понимают, что Россия и другие враги нашего с вами образа жизни хотят пользоваться последствиями политических штормов. И мы в Европе должны быть готовы. Америка помогала нам, помогала Европе выстоять", — заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что европейские партнеры должны поддерживать США и работать вместе.

"Именно в такой взаимоподдержке — и в спокойные времена, и во время вызовов и турбулентности безопасности – заключается реальный смысл трансатлантического партнерства", — резюмировал он.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не сможет заменить США в предоставлении Украине финансовой и военной помощи, несмотря на то, что блок работает над ее усилением.

30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новую помощь Украине до 17 ноября.

Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.

Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.

3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за устранение Маккарти.

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