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Зеленский назвал события в США "политическим штормом, который набирает обороты"

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 15:44
Зеленский назвал события в США
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский назвал проблемы с обсуждением бюджета в США "политическим штормом, который набирает обороты". Об этом он сообщил на саммите Европейского политического сообщества в Испании.

По его словам, он уверен в Америке, где сильны институции и общество. 
"Европа наблюдает за событиями в Америке — за набирающим обороты политическим штормом. Европа имеет свой потенциал — самостоятельный потенциал силы, свою глобальную роль, и она должна быть максимально мощной по всем ключевым вопросам, важным для Европы", — сказал Зеленский.
Он отметил, что во время визита в США он общался с президентом Джо Байденом и представителями обеих партий Конгресса, которые заверили его в поддержке Украины. 
"Там понимают, что Россия и другие враги нашего с вами образа жизни хотят пользоваться последствиями политических штормов. И мы в Европе должны быть готовы. Америка помогала нам, помогала Европе выстоять", — заявил президент.
Глава государства подчеркнул, что европейские партнеры должны поддерживать США и работать вместе. 

"Именно в такой взаимоподдержке — и в спокойные времена, и во время вызовов и турбулентности безопасности – заключается реальный смысл трансатлантического партнерства", — резюмировал он.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не сможет заменить США в предоставлении Украине финансовой и военной помощи, несмотря на то, что блок работает над ее усилением.

  • 30 сентября 2023 года обе палаты Конгресса США поддержали бюджетную резолюцию по финансированию на следующие 45 дней. Она не предусматривает новую помощь Украине до 17 ноября.
  • Байден призвал спикера Палаты представителей Маккарти и республиканское большинство "сдержать слово" и одобрить помощь Украине.
  • Пока у Пентагона остается еще $5,2 млрд на помощь Украине, хватит примерно на полгода.
  • 3 октября представитель Республиканской партии Мэтт Гетц внес предложение об отстранении Маккарти от должности спикера, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Вечером Палата представителей проголосовала за устранение Маккарти.

Читайте также: Зеленский о проблемах США: Нам волноваться поздно. Там сложный период выборов

Дмитрий Гриниченко
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