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Зеленський назвав події в США "політичним штормом, який набирає обертів"

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 15:44
Зеленський назвав події в США
Володимир Зеленський та Джо Байден (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський назвав проблеми з обговоренням бюджету у США "політичним штормом, який набирає обертів". Про це він повідомив на саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії.

За його словами, він упевнений в Америці, де сильні інституції та суспільство.
"Європа спостерігає за подіями в Америці — за політичним штормом, що набирає обертів. Європа має свій потенціал — самостійний потенціал сили, свою глобальну роль, і вона має бути максимально потужною з усіх ключових питань, важливих для Європи", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що під час візиту до США він спілкувався із президентом Джо Байденом та представниками обох партій Конгресу, які запевнили його у підтримці України.
"Там розуміють, що Росія та інші вороги нашого з вами способу життя хочуть користуватися наслідками політичних штормів. І ми в Європі маємо бути готові. Америка допомагала нам, допомагала Європі вистояти", – заявив президент.
Глава держави наголосив, що європейські партнери мають підтримувати США та працювати разом.

"Саме у такій взаємопідтримці – і в спокійні часи, і під час викликів та турбулентності безпеки – полягає реальний сенс трансатлантичного партнерства", – резюмував він.

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не зможе замінити США у наданні Україні фінансової та військової допомоги, попри те, що блок працює над її посиленням.

  • 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.
  • Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "стримати слово" та схвалити допомогу Україні.
  • Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.
  • 3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

Також читайте: Зеленський про проблеми США: Нам хвилюватися пізно. Там складний період виборів

Дмитро Гриниченко
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