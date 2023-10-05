Зеленський назвав події в США "політичним штормом, який набирає обертів"

Президент Володимир Зеленський назвав проблеми з обговоренням бюджету у США "політичним штормом, який набирає обертів". Про це він повідомив на саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії.

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За його словами, він упевнений в Америці, де сильні інституції та суспільство.

"Європа спостерігає за подіями в Америці — за політичним штормом, що набирає обертів. Європа має свій потенціал — самостійний потенціал сили, свою глобальну роль, і вона має бути максимально потужною з усіх ключових питань, важливих для Європи", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що під час візиту до США він спілкувався із президентом Джо Байденом та представниками обох партій Конгресу, які запевнили його у підтримці України.

"Там розуміють, що Росія та інші вороги нашого з вами способу життя хочуть користуватися наслідками політичних штормів. І ми в Європі маємо бути готові. Америка допомагала нам, допомагала Європі вистояти", – заявив президент.

Глава держави наголосив, що європейські партнери мають підтримувати США та працювати разом.

"Саме у такій взаємопідтримці – і в спокійні часи, і під час викликів та турбулентності безпеки – полягає реальний сенс трансатлантичного партнерства", – резюмував він.

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не зможе замінити США у наданні Україні фінансової та військової допомоги, попри те, що блок працює над її посиленням.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.

Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "стримати слово" та схвалити допомогу Україні.

Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

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